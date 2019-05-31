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اختارت مي عمر إطلالة مختلفة في حفل سحور لها، من تصميم مهند كوجاك، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولاقت اطلالتها اعجاب متابعيها على صفحتها، حيث علق أحد متابعيها: "الفستان تحفة عليكى"، وعبرت إحدى متابعيها عن اعجابها بالدور الذي تقوم به في مسلسل ولاد الغلابة.
وكان الفستان الذي ظهرت به يتشابه مع فستان حرصت الفنانة هنا شيحة ارتدائه في ديمسبر 2018، وظهر الاختلاف في لون الحزام حيث اختارته مي عمر عريض بلون الأحمر.
وتخوض الفنانة مي عمر، في رمضان الحالي السباق بمسلسل "ولاد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر ترتدي فستان هنا شيحة في حفل سحور.. ومتابعوها: الفستان تحفة عليكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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