شيخ أزهري يوضح لـ"هن" حكم الاعتكاف النساء في المنزل

خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، تتجدد تساؤلات النساء، حول الحكم الفقهي الخاص باعتكافهن في منازلهن بدلًا من المساجد.
وبدوره أوضح يسري عزام، الشيخ الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف لـ"هن"، أن الاعتكاف سنة نبوية مؤكدة، تعني الانشغال بالصلاة وقراءة القرآن الكريم والتعبد في بيوت الله، مع الانقطاع عن مشاغل الحياة والتعامل مع الآخرين.
وأضاف "عزام" لـ"هن"، أنه لا يجوز اعتكاف المرأة في غرفتها عوضًا عن عدم ذهابها إلى المسجد، مستشهدًا بالآية رقم 187 من سورة البقرة: "وأنتم عاكفون في المساجد".
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