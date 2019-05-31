بينهن ياسمين غيث ورنا عرفة.. 4 سيدات تزرن مستشفى بهية

تستضيف مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، مجموعة من السيدات الملهمات في مختلف المجالات، السبت المقبل.

وتزور "بهية" الفنانة ياسمين غيث، والشاعرة الغنائية نسمة الشاذلي، والإعلامية رنا عرفة، والفنانة التشكيلية دينا فاضل.

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ومن المقرر، أن يتجول الضيوف داخل المستشفى، ويتحدثون مع محاربات سرطان الثدي، بالإضافة إلى إهداء كلًا منهن كلمة لـ"بهية".

وكانت ياسمين غيث اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في نهاية شهر ديسمبر عام 2016، وتلقت جلسات علاج كيماوي خلال تلك الفترة تسببت في سقوط شعرها بالكامل، فيما جسدت دور مصابة بالسرطان في أول أعمالها الدرامية بمسلسل "حلاوة الدنيا" في 2017.

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