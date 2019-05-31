للتخلص من دهون البطن.. اتبع هذه الطريقة البسيطة

أفاد علماء من جمعية الشيخوخة الأمريكية بوجود طريقة بسيطة للتخلص من الشحم المتراكم في منطقة البطن، من خلال ممارسة التدريبات البدنية منفصلة (متقطعة).

وأشار العلماء إلى أن تقدم بالعمر يؤدي إلى تخفيض الكتلة العضلية تدريجيًا، ويبدأ تراكم طبقات الشحم في منطقة البطن والجزء العلوي من الجذع، فهذه التراكمات الشحمية، أو ما تعرف بـ"السمنة البطنية"، تزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأجرى العلماء تجربة اشترك فيها أشخاص أعمارهم 70 عاما فما فوق، كان نصفهم يمارس تدريبات منفصلة ثلاث مرات يوميًا خلال عشرة أسابيع، بينما كان الباقي يمارس نمط حياتهم بشكل عادي.

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وأوضح العلماء بأن التدريبات في البداية كانت تستغرق 18 دقيقة وتدريجيًا جرى إطالتها حتى بلغت 36 دقيقة، بينما تخللت فترات النشاط البدني المكثف فترات استراحة قصيرة.

ومع انتهاء مدة التجربة اتضح بأن طبقة الشحم المتراكمة في منطقة البطن لدى الذين مارسوا التدريبات المنفصلة تقلصت بمقدار الثلث، مقابل زيادة في حجم الكتلة العضلية، مقارنة بالذين استمروا في العيش وفق نمط حياتهم المعتاد.

واستنتج الخبراء من هذه النتائج أن التدريبات المنفصلة أظهرت فعالية عالية بين الرجال.

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