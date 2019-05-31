انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت ترحل وافداً عربياً بعد تسريبه معلومات أمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 09:58 صباحاً - أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، القبض على وافد عربي وترحيله من البلاد؛ بعد تسريبه معلومات أمنية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في صفحتها بموقع "تويتر"، أنه "تعقيباً على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الأجهزة الأمنية المختصة بضبط من قام بعملية التسريب".

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وأضافت في بيان، أن المعني مقيم من جنسية عربية يعمل في وزارة الداخلية، دون أن تكشف عن بلده الأصلي.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم "أقر واعترف بارتكابه الفعل"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإنهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.

ولم توضح الداخلية الكويتية ماهية التعميم الذي تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تسبب في ترحيل الوافد العربي.