إيقاف لاعب من الناشئين بعد قيامه بإشارة خليعة أمام امرأة إيطالية

في مدينة البندقية، أُوقف لاعب من فئة الناشئين أقل من 14 عامًا في إيطاليا، عندما قام بإشارة خليعة أمام الفتاة جيوليا نيكاسترو.

وقام لاعب فريق تريبورتي بالإشارة الخليعة عندما حصل الفريق ميرانيز المنافس على ركنية، فقامت الفتاة بإصدار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

ووصف اتحاد الكرة الإيطالي سلوك لاعب بأنه "غير مقبول تماما"، وقال إنه سيطعن في القرار.

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ويمكن أن تخفض العقوبة التي أصدرتها محكمة تأديبية إلى النصف إذا وافق اللاعب على الخضوع لبرنامج إعادة تربية.

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