الامارات | دراسة : "الآيس كريم" قد يسبب الوفاة المبكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : "الآيس كريم" قد يسبب الوفاة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر علماء من تناول الأطعمة الفائقة التصنيع، ومن بينها شطائر البرغر والآيس كريم، لأنها مرتبطة بالموت المبكر وتردي الحالة الصحية.

وبيّنت دراستان علميتان أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة الفائقة التصنيع والمعالجة مثل"الآيس كريم" وحبوب الإفطار وحلوى "المافن" والوجبات الجاهزة، معرضون بشكل أكبر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي من المشكلات التي قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

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ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن نتائج هاتين الدراستين، اللتين أجراهما باحثون من فرنسا وإسبانيا، تشير إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الأطعمة الفائقة التصنيع والمعالجة التي تحتوي على مكونات صناعية ومواد كيماوية وسكر ودهون مشبعة ومواد حافظة، قد يكون لها دور في عدد من الاضطرابات الصحية مثل السرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وأجرى الدراسة الأولى باحثون في جامعة باريس، جمعوا معلومات عن الظروف الصحية والنظام الغذائي لنحو 105 آلاف شخص. وخلال خمس سنوات من المتابعة، كان أولئك الذين يستهلكون الأطعمة الفائقة المعالجة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

أما الدراسة الثانية فأجراها باحثون من جامعة نافارا الإسبانية، وشملت مراقبة العادات الغذائية والصحية الخاصة بقرابة 20 ألف شخص ابتداء من عام 1999 حتى عام 2014.

ووجدت الدراسة أن أكبر مستهلكي الأطعمة الفائقة المعالجة الذين تناولوا أكثر من أربع وجبات مصنعة يومياً أكثر عرضة بنسبة 62 في المائة للوفاة، مقارنة بالذين تناولوا وجبتين فقط.