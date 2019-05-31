5 إرشادات تحمي من آلام القولون العصبي في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أكد الاستشاري في الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمستقيم، الدكتور علي الغريباوي، أن مرض القولون العصبي يعدّ شائعاً بين الرجال والنساء بعد عمر 50 سنة، مشيراً إلى أنه ينتج عن حالة نفسية وتوتر تؤدي إلى حدوث غازات وانتفاخ في البطن مع آلام متكررة، ويصاحبها في معظم الأحيان حالات الإمساك، حسب "الإمارات اليوم".

وأضاف أن حالات القولون وآلامه ترتفع في رمضان، بسبب عدم انتظام أوقات الوجبات، إلى جانب الإكثار من اللحوم والدهون والبقوليات، وقلة الحركة.

وهنا يوجّه الدكتور علي الغريباوي خمس نصائح أساسية للتخفيف من آلام القولون العصبي في رمضان.

1-تجنب البقوليات

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2-تناول حصص متوازية من الأطعمة

3-الإكثار من الماء

4-نشاط بدني

4-تناول الأدوية