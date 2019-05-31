مصمم فستان فرح مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة" لـ"هن": "اختارته ما بين 3 تصميمات"

فستان زفاف ذو لون بني فاتح، مزين بمئات الفصوص الفضية اللامعة، وحزام متوسط الحجم مزود بـ"أكستينشن"، تجملت به الفنانة مي عز الدين خلال زواجها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة"، في إطلالة غير تقليدية لعروس مصرية.

محمود غالي مصمم الأزياء يروي لـ"هن" كواليس اختيار "مي" لإطلالتها، قائلا إنه قدم 3 تصميمات فساتين زفاف مختلفة لبطلة "البرنسيسة بيسة"، حتى استقر الثنائي بعد العديد من الجلسات النقاشية، إلى ارتداء إطلالة بسيطة، وبعيدة عن الفخامة، لتناسب طبيعة شخصية الفتاة الشعبية التي تجسدها، مضيفًا: "أنا صممتلها التاج كمان، علشان يبقى لايق على اللوك بتاعها"، كما أنه اختار معها تسريحة الشعر و"المكياج".

أيام معدودة استغرقها "غالي" في تصميم الفستان، الذي أبدت "مي" أعجابها الشديد به، قائلًا: "أنا بحب اشتغل معاها، ودايما فساتين الزفاف اللي بعملها ليها في المسلسلات والأفلام بتخلص بسرعة".

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"الفستان منتشر جدا على سوشيال ميديا النهارده، واتفاجئت أنه عجب العدد الكبير ده من الناس".. بهذه الكلمات أعرب "غالي" عن سعادته بالتداول الواسع لصور فستان "مي"، مستطردًا: "أنا عملت فساتين فرح كتير لكذا فنانة في رمضان، ومخدوش ضجة زي فستان مسلسل البرنسيسة بيسة"، مختتمًا حديثه بأنه يشكر جميع معجبي تصميماته، الذين يشجعوه إلى المزيد من التميز.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساءً على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.

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