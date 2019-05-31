"التريلتشا" توقف سوق الكنافة والقطايف في إسكندرية.. وبائع: إقبال كبير

"برام فخار" بداخله خلطة شهية من مكونات "الكيكة" تغمرها كمية صغير من الحليب البارد، مغطاة بسائل "الكراميل" اللذيذ.. إنها "التريلتشا" وجبة دسمة انتشرت عبر أحد مجموعات محبي الأكل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتغير موازين الحلويات الرمضانية في الإسكندرية، وتصبح بديل ومنافس قوي لـ"الكنافة والقطايف".

تابعت "الوطن" سرعة انتشار "التريلتشا" وزيادة الإقبال عليها في محلات الحلويات بالإسكندرية، "إختراع لا يمكن مقاومته وكل يوم بشتريه"، جملة تعبر عن التشويق قالها أحمد محمود، 22 سنة، طالب، وهو يبتلع ريقه من فرط اللذة التي يشعر بها من "التريلتشا"، مؤكدا مذاقها المختلف وسعرها الذي ينافس أسعار أطباق الـ"كنافة" والـ"قطايف" في محلات الحلويات، حيث أن البرام الواحد يبلغ سعره 50 جنيها ويكفي لـ3 أشخاص علي الأكثر.

وأضافت هاجر جمال، 25 سنة، أنها وقعت في غرام "التريلتشا" من أول وهلة، وقررت أن تعرف سرها وتصنعها بنفسها، موضحة أنها طلبت من أحد معارفها الذي يعمل شيف حلويات أن يخبرها مقاديرها ومكونتها، وبالفعل صنعتها في البيت يتكلفة لا تتعدى الـ35 جنيها لتكفى أسرة مكونة من 6 أفراد على الأقل.

أما أصحاب محلات الحلويات لم يتوقعون مطلقا أن تنتشر "التريلتشا" بهذه السرعة، ويعبر أحمد طلعت، صاحب محل حلواني بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، عن اندهاشه، قائلا: "الإقبال تاريخي من 3 يوم رمضان، حتى أصبح الطلب بالحجز المسبق لعدة أيام، بسبب عدم لحاق المصنع من إنتاج كميات كبيرة من هذه الحلوى التي أبهرت الجميع، وأوقفت سوق الكنافة والقطايف".

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وأكد أحمد محسن، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، أن أهل الإسكندرية يعشقون المذاق الجديد، ودائما ما يعلنون التميز في اختياره، ورفعه عاليا أو إسقاطه للإبد، موضحا أن حلوى "التريلتشا" هي حلوى تركية الأصل، ويلقبها أبناء بلدها بـ"ملكة الحلوى" لما تمنحه لمتذوقيها من سعادة.

وأضاف "محسن" لـ"الوطن"، أن "التريلتشا" استطاعت فرض سيطرتها علي سوق الحلويات بالإسكندرية في فترة وجيزة جدا، حتى أنها نالت إعجاب من يعلنون رفضهم للحلويات المختلطة بالألبان، لافتا أنه يتم إعدادها من عجين الـ"كيكة" وعمل الثقوب بداخلها بعد نضجه، وثكب كمية قليلة من الحليب البارد، وتغطيت الوجه بسائل الكراميل، ويمكن استبداله بنكهات مختلفة مثل التوت البري، أو البرتقال، أو الموز.

وأشار إلي أن "التريلتشا" أصبحت المنافس الأول والأخير لأنواع كثيرة من الحلويات التي ترتبط بشهر رمضان أو غيرها، حتى أنها نافست "الكنافة النابلسية" التي تصنع علي الطريقة السورية، وقد انتشرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في الإسكندرية.

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