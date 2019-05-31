مُصطلح ارتفاع ضغط العين يشير إلى أيّ حالة مرضيّة يحصل فيها ارتفاعٌ في الضّغط الداخليّ للعين، ويتراوح ضغط العين في الحالة الطبيعيّة بين 10 و21 مم زئبق، وهو مرض ينتج عنه تدمير العصب البصريّ الذي يربط بين العين والدّماغ. أعراض ضغط العين - ألم حادّ في العين. - التقيّؤ والشّعور بالغثيان. - إحمرار العين واختلال الرّؤية المُفاجئ. Advertisements - رؤية حلقات مُلوّنة حول الضّوء عند النّظر إليه. - المُعاناة من ضيق في مدى الرّؤية. - قد يكون شكل العين ضبابيّاً أو غائماً عند النّظر إليها، ويُلَاحظ ذلك عند الصّغار في العمر. - قد يُصاحب زرق العين الحادّ كذلك ألمٌ حادّ في الرّأس. ​

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