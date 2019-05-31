حواديت ديمة والجدة سليمة.. "الأميرة حور والطبق المسحور"

الطيبة والرحمة تمثلان مفاهيم عن التعامل مع الناس بتواضع، وهو الذي اتسمت به الأميرة "نور"، بطلة قصة اليوم، وحاولت أن ترسخ لدى شقيقها الوحيد أهمية التواضع، لأنه كان يتسم بقدر من الغرور.
وكان يجب أن يتعلم شقيقها درسا حتى يتخلص من هذه الصفة السيئة، نقدم لكم اليوم، من حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "الأميرة حور والطبق المسحور"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي.
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