طريقة تحضير كشري العدس الأصفر

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طريقة عمل أم علي بالجلاش كشري العدس الأسفر من الوجبات اللذيذة والخفيفة متكاملة، ويعد طبقا مريح لما بعد رمضان، ويمكن تناوله مع البيض المسلوق. المكونات 1/2 كيلو عدس أصفر. 2 كوب و1/2 أرز. بصل مفروم. زيت. ملح وفلفل وكمون (حسب الرغبة). Advertisements في يوم الغذاء العالمي.. "الكشري والبصارة" أطباق مصرية بفوائد خيالية الطريقة يشوح البصل في الزيت حتى يذبل. يضاف العدس ويشوح. يضاف الأرز ويشوح في الزيت. يضاف ماء حتى يغطى الخليط. تضاف البهارات. خبيرة تغذية: القيمة الغذائية في طبق الكشري تعادل قطعة لحم يترك على نار عالية حتى يتشرب. يترك على نار هادئة حتى ينضج. ​

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