يرغب الكثيرون في إعداد تناول الوجبات السهلة الخفيفة التي يمكن تحضيرها بإمكانيات بسيطة، ومن هذه الأكلات كفتة التونة، التي تعتبرمن الأطعمة اللذيذة. وعرض الشيف الشربيني في برنامجه "الشيف" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، طريقة تحضير كفتة التونة بخطوات بسيطة. مقادير كفتة التونة بطاطس مسلوقة. تونة. بودرة بصل. بودرة ثوم. ثوم. بصل. شبت. بابريكا. جوزة الطيب. كمون. ملح. Advertisements فلفل أسود. بيض. دقيق. كزبرة. زعتر. زيت. بقسماط. لبن. طريقة تحضير كفتة التونة يخلط البصل بودرة مع الثوم البودرة و البابريكا والكمون وجوزة الطيب مع الزعتر وملح وفلفل والشبت والكزبرة مع البطاطس. يفرم البصل والثوم فى الكبة ثم يضاف البيضة ثم يضاف خليط البطاطس ويفرم الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات. تضاف التونة إلى الخليط ويقلبوا جيًدا. يرفع الخليط كرات متوسطه الحجم ثم يغمس فى دقيق ثم في خليط اللبن وبيض ثم بقسماط. تحمر فى الزيت حتى تكتمل النضج وتقدم دافئه بالهنا. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة التونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.