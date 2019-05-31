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طريقة عمل المسقعة بالخل والثوم

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تعتبر المسقعة طبق من الأطباق التي تعود أصلها للعصر اليوناني أو التركي وانتقلت بعدها للشرق الأوسط في أواخر القرن 19 الميلادي تُعرف في مصر والسعودية وفلسطين بالمسقعة، وفي سوريا تسمى المطبق وفي لبنان وفلسطين يُضاف إليها الحمص.

ويقدم هُن طريقة عمل المسقعة بالخل والثوم

المكونات

0.5 كيلو باذنجان رومي

2 كوب زيت للقلي

كوب عصير طماطم

0.5 فنجان زيت

3 قرون فلفل حار

ملعقتين كبيرتين خل

ملعقة صلصه

ملعقة ثوم مهروس كبيرة

كمون

شطة

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ملح

طريقة التحضير

- يقشر الباذنجان ويقطع حسب الرغبة ويرش عليه بعض الملح. ويترك حتى يخرج منه الماء، ثم يغسل جيدا من الملح.

- في إناء نضع الزيت والثوم والفلفل و الكمون و الشطة ويقلب، ثم نضيف الخل ونضيف الطماطم والصلصة وتسبك. 

- نقلي الباذنجان في زيت ويوضع على مناديل مطبخ. 

- ثم يضاف فوق الصلصة حتى يغلى ويقدم بارد او سخن. 

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