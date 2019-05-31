محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تمثل القبعة القش نجمة موضة الإكسسوارات في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة متحررة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها من ناحية وتشيع أجواء العطلات الصيفية من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن القبعة القش تأتي هذا الموسم بحجم كبير للغاية، مشيرا إلى أن هذا الموديل يناسب إطلالة الشاطئ ليمنح المرأة إطلالة تحاكي إطلالة النجمة الفرنسية بريجيت باردو.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الموديلات الأصغر حجما يمكن ارتداؤها في المدينة؛ حيث يمكن تنسيقها مع بذلة من الكتان أو فستان يزدان بنقوش الزهور الحالمة.

وتزدان بعض الموديلات بفيونكة كبيرة، ويمكن تنسيق هذه الموديلات الكلاسيكية مع بلوزة من الدانتيل أو الكتان وشورت جينز للحصول على إطلالة تحاكي إطلالة الشاعرة والكاتبة الأمريكية الشهيرة سارا كاي.