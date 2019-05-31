محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
تمثل القبعة القش نجمة موضة الإكسسوارات في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة متحررة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها من ناحية وتشيع أجواء العطلات الصيفية من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن القبعة القش تأتي هذا الموسم بحجم كبير للغاية، مشيرا إلى أن هذا الموديل يناسب إطلالة الشاطئ ليمنح المرأة إطلالة تحاكي إطلالة النجمة الفرنسية بريجيت باردو.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الموديلات الأصغر حجما يمكن ارتداؤها في المدينة؛ حيث يمكن تنسيقها مع بذلة من الكتان أو فستان يزدان بنقوش الزهور الحالمة.
وتزدان بعض الموديلات بفيونكة كبيرة، ويمكن تنسيق هذه الموديلات الكلاسيكية مع بلوزة من الدانتيل أو الكتان وشورت جينز للحصول على إطلالة تحاكي إطلالة الشاعرة والكاتبة الأمريكية الشهيرة سارا كاي.
كانت هذه تفاصيل خبر القبعة القش نجمة موضة الإكسسوارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.