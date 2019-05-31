أقدم رجل بريطاني على الانتحار بعد خلاف بينه وبين خطيبته لورين كلارك، حيث تناول مجموعة من الأدوية المهدئة ثم قام بشنق نفسه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عثر على ماثيو أوليفر جثة هامدة في منزله، وكان "ماثيو" يعاني من حالة اكتئاب قبل الواقعة، ووصف له الطبيب أدوية مهدئة، لكنه لم ينتظم في تناولها.
وأكدت صديقته أنها لم تكن تعلم أنه يعاني من الاكتئاب، ودب خلاف بينهما لذلك تركته، وفي صباح اليوم التالي، عثرت لورين على خطيبها جثة هامدة في منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر "مزقت قلبه فشنق نفسه".. شاب ينتحر بعد أن تركته خطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.