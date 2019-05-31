"مزقت قلبه فشنق نفسه".. شاب ينتحر بعد أن تركته خطيبته

أقدم رجل بريطاني على الانتحار بعد خلاف بينه وبين خطيبته لورين كلارك، حيث تناول مجموعة من الأدوية المهدئة ثم قام بشنق نفسه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عثر على ماثيو أوليفر جثة هامدة في منزله، وكان "ماثيو" يعاني من حالة اكتئاب قبل الواقعة، ووصف له الطبيب أدوية مهدئة، لكنه لم ينتظم في تناولها.

وأكدت صديقته أنها لم تكن تعلم أنه يعاني من الاكتئاب، ودب خلاف بينهما لذلك تركته، وفي صباح اليوم التالي، عثرت لورين على خطيبها جثة هامدة في منزله.

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