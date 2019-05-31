بالصور| رحلة مي عز الدين في الأدوار الشعبية.. من "شيكامارا لـ"البرنسيسة بيسة"

تجربة مي عز الدين، في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذي اختارت فيه الظهور بالتيمة الشعبية والكوميدية لم يكن الأول، حيث اعتاد عليها جمهورها الظهور بأشكال مختلفة وهو ما قامت به هذا العام، حيث اختارت الظهور هذا العام بشخصيتين الأولى شخصية السيدة العجوز والأخرى الفتاة الشعبية، رصد "هُن"، ابرز الأدوار التي قدمت فيها الفنانة مي عز الدين الدور الشعبي.

شيكامارا

وقدمت الفنانة مي عز الدين، في فيلم "شيكامارا"، شخصيتين الأولى الفتاة الشعبية سائقة الميكروباص، الذى ظهرت فيه فتاة شعبية تعمل سائقة لتنفق على طفلها، والشخصية الثانية "جايدا"، الفتاة الثرية المستهترة التي لا تدرك معنى المسئولية وتسعى إلى اصلاح نفسها من أجل حبيبها.

أيظن

وجسدت مي عز الدين في فيلم "أيظن"، دور الراقصة الشعبية، ولعبت في هذا الدور 3 شخصيات راقصة في الأفراح الشعبية، وفتاة صارمة ضابط شرطة، وفتاة مدللة.

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دلع البنات

كما جسدت في مسلسل دلع البنات دور الفتاة الشعبية، ودارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمى إحداهما للطبقة الشعبية، والأخرى للطبقة البرجوازية.

البرنسيسة بيسة

وكانت آخر أدوارها التي ظهرت فيها في رمضان الحالى بالشخصية الشعبية البرنسيسة بيسة، والذى جسدت فيه دور "بيسة"، الفتاة الشعبية التى تفقد أهلها في عمر صغير، وتعتنى بها خالتها، وتورث قطعة أرض، فتعتبرها طوق نجاة لها من حياتها الضحلة.

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