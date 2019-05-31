الامارات | «علاء الدين» وفعاليات ترفيهية في «ابن بطوطة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «علاء الدين» وفعاليات ترفيهية في «ابن بطوطة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2019

يحتفل «ابن بطوطة مول» بعيد الفطر عبر تقديم عروض تفاعلية من «مصباح علاء الدين السحري» على خشبة المسرح، وتشمل لقاء الشخصيات الكرتونية، وورش العمل الفنية والحرفية، والعروض الترفيهية المتجولة، وغيرها الكثير ابتداءً من أول يوم في عيد الفطر المبارك حتى 8 يونيو. وستقام احتفالات العيد في ردهة الصين، وستقدم الرقصات التقليدية النابعة من الإرث الشرق أوسطي، إضافة إلى عرض علاء الدين المذهل على المسرح، الذي سيقدم حكايات ساحرة تشمل الجنيات والبساط السحري ومدينة الخيال. كما سيستمتع الأطفال بمشاهدة أربعة عروض يومية، يلي كل منها فقرة مقابلة الشخصيات الكرتونية المحبوبة علاء الدين والأميرة ياسمين والجني من الفيلم الكرتوني الشهير، كما سيحظون بفرصة التقاط الصور التذكارية بصحبتهم لذكريات لا تُنسى. ستقام الفعالية من الساعة 5:30 مساءً وحتى 8:30 مساءً ابتداءً من أول يوم من عيد الفطر المبارك.

وسيحظى الأطفال بفرصة المشاركة في ورش عمل الفنون والحرف اليدوية في ردهة الصين، لإطلاق العنان لمخيلتهم يومياً ابتداءً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً.

وسيقدم ابن بطوطة مول العروض الترفيهية المتجولة خلال العيد، وستتضمن مسيرة الحفل التنكري الملكي، وستضم شخصيات ترتدي أزياءً رائعة وتسريحات شعر مترفة.