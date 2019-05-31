الامارات | 4 نصائح لإطلالة مشرقة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لإطلالة مشرقة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لتبقي مرتبطة بأصولك التراثية والثقافية ومواكبةً للإبداع والموضة بآنٍ واحد، تقدم لك «ديفا عباية كوتور»، الاسم الرائد في مجال تصميم العبايات الفاخرة والعصرية، بعض النصائح للحصول على إطلالة مشرقة تليق باحتفالات العيد.

ألوان الرزانة والرومانسية

استعدي لاحتفال مفعم بالتواضع والسحر، لأن الألوان المستخدمة هذا الموسم هي ألوان مريحة للنظر ولطيفة كلون النعناع الأخضر والبيج، حيث تحقق تنوعاً يتناسب مع المظاهر الاحتفالية. بالنسبة لمن يحبون الجرأة، تسلط التشكيلة الضوء على هيبة اللون الماروني (الأحمر الداكن) والإكسسوارات الذهبية. كما يوجد الأزرق الفاتح الذي يبقى ملائماً مع الملابس التقليدية ويمنحكِ إطلالةً وشعوراً عصرياً للغاية، حيث زين بالإكسسوارات الغنية بالمجوهرات والرداء الملكي. لإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقي، اعتمدي اللون الوردي أو لون الخوخ الترابي. أما اللون الأسود الكلاسيكي فهو حتماً سيد الأناقة، كما أنه وجِد بطبقات وقصات وطيات متنوعة للحصول على إطلالة متجددة في التصاميم.

التصميم الحيوي

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هل تتساءلين عن الجديد الذي يقدمه مصممو العبايات؟ دللي نفسكِ بأنماط فريدة من نوعها لتحافظي على البساطة والمظهر الأكثر أناقة في آنٍ واحد. من خلال دمج أنواع معينة من الأقمشة المثنية والمفرَّغة، قدم المصممون شكلاً رائجاً من الموضة العصرية، كما ينصحون بإعتماد طول عباية تصل حتى الكاحل لضمان الراحة والموضة معاً. لمحبي وسائل الاتصال الاجتماعي، يمكنك تسليط الضوء على موديلات الأكتاف المنتفخة والياقات والأحزمة المزينة بالكريستال والجيوب المعكوسة، إنها أنماط حديثة وفاخرة تعزز جمال ارتداء العبايات. كما أن التصاميم المبهرجة بما فيها الخياطة غير النمطية واتباع الطرق المعاصرة تضيف بهجةً وروعةً لملابس العيد.

الزخارف الحديثة

ما الأعياد دون بريق ولمعان؟ كون ملابس العيد لابد أن تكون متطورة وجريئة، أطلق المصممون عنان إبداعهم بالزينة، حيث استخدموا الأزرار ذات الحجم الكبير، ما يعطي الإحساس بالتميز والثقة. التصميمات باللآلئ التي مهما كانت تقليدية لكنها تبقى فاخرة وتضمن لكِ الاختيار الصائب لملابس العيد، كما تلبي الأحجار الملونة والكريستالات مطلب الاحتفال. وتتنوع هذه المجوهرات ما بين اليشم والأبنوس ومن الأزرق حتى البنفسجي والياقوت والزمرد، حتى تشكل تصاميم فاخرة. أما بالنسبة لمحبات الأنماط غير المألوفة هناك الموديلات المصممة بالريش والشرابات والشبكات، وهي أشكال فريدة من نوعها لمن ترغب بها. مع التركيز على الكفات والأكتاف والياقات وظهر العباية، يضمن المصممون تلبية رغبات كل فاشنيستا محبة للموضة هذا العيد.

أقمشة رائعة

تصمم العبايات من الشيفون والحرير والأربطة ونسيج الكريب كما هو تقليدي، لكن للعيد متطلبات مختلفة من الفخامة والجاذبية. ستتمتعين ببهجة العيد عندما تتميزين عن الآخرين باتباع الموضة والأشكال المتنوعة، سواء كان في قماش الأورغانزا البراق والديباج اللامع والتفتا، حيث سيكون لكل واحد من هذه الأنواع تألق ورواج كبيران هذا العيد. وجود أنواع الأقمشة المختلفة كالشبك الناعم ونسيج الكريب النافر ودمج 2 - 3 طبعات وطيات معاً تقدم نوعاً فريداً ومعاصراً يتماشى مع أجواء الموسم. سواء كنتِ تريدين ارتداءها سادة أو مزينة بالإكسسوار، ستعزز تلك العباية إطلالتك البهية والأنيقة.