الامارات | «فلل السعديات روتانا».. عروض خاصة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «فلل السعديات روتانا».. عروض خاصة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2019

كشف منتجع وفلل السعديات روتانا عن عروض خاصة لضيوفه في عيد الفطر، والتي تضمن للعائلات والأفراد قضاء عطلة مميزة، ويوفر المنتجع ملاذاً هادئاً بعيداً عن الصخب؛ حيث يحظى الضيوف بباقة من المرافق الفاخرة التي تتيح للزوار عيش تجارب مفعمة بالاسترخاء، مثل الشاطئ الساحر برماله البيضاء وحوض السباحة الخارجي والمنتجع الصحي وملاعب التنس، إلى جانب ملعب صغير للغولف ونادي الأطفال الصغار (كهف علاء الدين).

وتقدم في اليوم الثاني من العيد تجربة «برانش» يستضيفها مطعم «سي ريستورانتي» العصري والحائز على جوائز، ومطعم «سمسم». وتتضمن الوليمة الفخمة أكثر من 100 طبق، إلى جانب محطات طهو حية وركن للسلطات الطازجة ومجموعة من الأجبان الشهية مع ألذ الثمار البحرية وأكشاك الحلويات المميزة؛ دون أن ننسى أطايب المشروبات اللذيذة وكل ذلك على وقع أنغام الفرقة الموسيقية. ويدلل المنتجع رواده من الأطفال الصغار، ويقدم لهم عروضاً ترفيهية وتعليمية حية، بالإضافة لنشاطات مملوءة بالمرح، ليتيح بذلك أجواءً من السعادة للعائلة بأكملها.