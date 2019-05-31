الامارات | «سوق التنين» عروض شعبية وكرنفالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق التنين» عروض شعبية وكرنفالية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2019
يحتفل سوق التنين 2 بعيد الفطر عبر إحياء العديد من العروض الترفيهية الحية للشخصيات الكرتونية المحبوبة من مسلسل شعبية الكرتون الأكثر شهرة، وفقرات متميزة لإلقاء التحية والتقاط الصور، علاوة على العروض الترفيهية المتجولة وسوق مخصصة لألعاب الأطفال وسوق السفر، وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.
سيحتضن الطابق الأرضي أجندة فعاليات سوق التنين في أجواء احتفالية مبهجة، كما سيتم تقديم مسابقات، إضافة إلى مسيرة «ستيم بانك» المتجولة وألعاب تعليمية بألوان مبهجة ومتألقة، وغيرها من الفعاليات.
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