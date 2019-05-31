الامارات | قنصل الإمارات في ميلانو يستقبل منتسبي «القادة - 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل الإمارات في ميلانو يستقبل منتسبي «القادة - 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل قنصل عام دولة الإمارات في ميلانو، عبدالله حسن الشامسي، منتسبي الدورة الـ11 من برنامج «الشارقة للقادة»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات (تطوير)، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وذلك بعد ختام زياراتهم الميدانية لكبرى الشركات والمؤسسات في مدينة ميلانو، التي تعرفوا من خلالها إلى التجربة الإيطالية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، والاقتصاد والصناعات المتقدمة.

وشمل البرنامج زيارات للمؤسسات الإيطالية الرائدة، مثل جامعة «بوكوني» الشريك الأكاديمي للبرنامج في دورته الحالية، التي صنفت في المرتبة السابعة من حيث التعليم التنفيذي، وشركة «لامبورغيني» المصنعة للسيارات الرياضية الفخمة فائقة السرعة، والرائدة في صناعة السيارات الرياضية، وسيارات السباق العصرية، و«ديزاين جروب إيطاليا»، وشركة الاستشارات الرائدة في مجال التصميم والابتكار، وشركة «تاكس آند ليغال»، ومجمع «تالنت غاردن للابتكار»، والأرشيف الوطني لمدينة ميلان، وورشة المصمم الإيطالي الشهير «سانغالي».

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وترأس الوفد الذي ضم 30 منتسباً ومنتسبة للبرنامج، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ريم بن كرم، التي ثمّنت جهود القنصلية في توفير كل أشكال الدعم والتسهيلات للمشاركين خلال فترة الزيارة، كما قدّمت شروحات استعرضت من خلالها توجهات واستراتيجيات البرنامج، الذي حملت دورته الحالية شعار «القيادة بالمعرفة والخيال»، وضمّت نخبة من الكوادر الوظيفية العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة.

وأثنى عبدالله حسن الشامسي، على جهود مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات (تطوير) في دعم توجهات إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تمكين الرأسمال البشري الوطني بأهم مقومات الريادة، واطلاعهم على أحدث الأساليب المعمول بها حول العالم، للاستفادة ونقل الخبرات والتجارب وترجمتها على أرض الواقع، بهدف الارتقاء بواقع العمل الحكومي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ونجح البرنامج حتى الآن في تخريج أكثر من 400 شاب وشابة، مثلوا ثلاثة نماذج قيادية هي: روّاد مجتمعيين لخدمة المجتمع، وروّاد أعمال (أصحاب المشروعات) لخدمة الاقتصاد، وروّاد مؤثرين ضمن المؤسسة (رائد الأعمال الداخلي)، ويعدُ البرنامج واحداً من أنجح برامج القيادة في الدولة لتبنيه نهجاً شاملاُ يجمع بين التدريب المهني، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة من أجل تحسين أداء الأعمال.