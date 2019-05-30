بالصور| بـ"عباءات بيضاء".. روجينا بصحبة بنتيها خلال أداء مناسك العمرة

شاركت الفنانة روجينا متابعيها، بصورة عائلية من الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت روجينا وبنتيها بعباءات فضفاضة بيضاء وحجاب يحمل اللون نفسه، بصحبة زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، المرتدي لملابس الإحرام، معلقة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وخلال الساعات الماضية، حصد المنشور على ما يزيد عن 75 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات من متابعيها وزملائها في الوسط الفني على رأسهم الفنانة فيفي عبده والممثلة السورية سوزان نجم الدين والملحن وليد سعد، متمنين لها عمرة مقبولة.

Advertisements

وكانت الفنانة روجينا، شاركت متابعيها في ديسمبر الماضي، بصورة لها من الحرم المكي خلال تأدية العمرة عبر "إنستجرام"، وظهرت محتضنة بنتيها، معلقة: "كل سنة وأنتم في حضني، كل سنة وإحنا في طاعته".

​