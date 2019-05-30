شاركت الفنانة روجينا متابعيها، بصورة عائلية من الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت روجينا وبنتيها بعباءات فضفاضة بيضاء وحجاب يحمل اللون نفسه، بصحبة زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، المرتدي لملابس الإحرام، معلقة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".
وخلال الساعات الماضية، حصد المنشور على ما يزيد عن 75 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات من متابعيها وزملائها في الوسط الفني على رأسهم الفنانة فيفي عبده والممثلة السورية سوزان نجم الدين والملحن وليد سعد، متمنين لها عمرة مقبولة.
وكانت الفنانة روجينا، شاركت متابعيها في ديسمبر الماضي، بصورة لها من الحرم المكي خلال تأدية العمرة عبر "إنستجرام"، وظهرت محتضنة بنتيها، معلقة: "كل سنة وأنتم في حضني، كل سنة وإحنا في طاعته".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بـ"عباءات بيضاء".. روجينا بصحبة بنتيها خلال أداء مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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