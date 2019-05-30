قال الفنان حسام حبيب، إن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب ظهرت في إحدى البرامج خلال الفترة القليلة الماضية، وبالتزامن مع تصوير هذه الحلقة كانت هناك خلافات كبيرة بينها وبينه، مضيفا: "كنا متخانقين خناقة كبيرة جدًا، وأنا محضرتش التصوير البرنامج، وخلتني قاعد بره بعيد مستني تخلص".
وأضاف حبيب، خلال حواره ببرنامج "عائشة شو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "بعد خروجها من تصوير البرنامج مسألتهاش هي عملت اية ، أو قالت إيه وشوفت البرنامج زي أي حد بيشوفه، ولما اتسألت سؤال عني في البرنامج قالت أنا خايفة أخسره"، وأن هذه الجملة جعلته يبكي بالدموع.
وتابع: "أنا متخيلتش إني ممكن أحب حد كده أكتر من أهلي، أنا بقيت أحب إنها تبقى أحسن مني بمراحل، أنا عاوز أشوفها على طول أحسن مني، وعاوز أقولها أنا اللي خايف إنك تبعدي عني".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يوجه رسالة حب لـ"شيرين": "خايف تبعدي عني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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