زوجة علي ربيع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعيها: "البنت وش أبوها وملامحه"

احتفلت ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، بعيد ميلاد ابنتها الأول "مليكة"، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صور لها مع ابنتها وسط مجموعة من بالونات الهيليوم، وفي صور أخرى ظهرت برفقة والدتها وجدتها، وعلقت "ندى" على الصور: "الحلوة تمت سنة".

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ومن ضمن تعليقات متابعيها التي جاءت على الصور: "البنت وش أبوها وملامحه"، وقال آخر: "ما شاء الله شبه مامتك اوي ربنا يخليهملك هما السند الحقيقي في الدنيا".

يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، في أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

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