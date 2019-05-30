بعد 3 أشهر زواج.. عشرينية تطلب الخلع: "حماتي معاها مفتاح شقتي"

بعد 3 أشهر من الزواج، أقامت شيماء صاحبة الـ 24 عامًا دعوى خلع برقم951 لسنة 2019 ضد زوجها أحمد 30 عامًا، معللةً استحالة العشرة بينهم بسبب خلافاتها المستمرة بينها وبين حماتها.

زواج عن حب وقع بين الزوجين، روت شيماء لـ"هُن" تفاصيل بدء علاقتها مع زوجها الذي جمعتهم علاقة عاطفية دامت لعامين بالإضافة لحوالى 6 أشهر في فترة الخطبة: "قابلته فى شغله اتعرفت عليه بشكل تقليدي، كنت رايحة أقدم على شغل في الشركة اللي بيشتغل فيها وكان مفهمني إنه رئيس قسم لحد ما اتجوزنا وعرفت إنه مشرف جودة فى قسم من أقسام الشركة".

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رفضت الزوجة العشرينية البقاء على ذمة زوجها الذي يترك الأمور بيد والدته التي في حوزتها مفتاح شقتهم الزوجية مستغلة خروج شيماء للعمل بدافع أمومتها وأحقيتها في الاستحواذ على ما بداخل الشقة من متعلقات: "عاملة نسخة من مفتاح الشقة، ولما رفضت الوضع زوجي كان بيتطاول عليا بالسب والضرب وهو تحت تأثير المخدرالذي يتناوله".

لجأت الزوجة لساحات القضاء داخل محكمة الأسرة التابعة لدائرة قسم عين شمس، بعدما لم تجد من يساعدها في محنتها، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بالتعاون مع والدته بالاستيلاء على منقولات شقة الزوجية، فضلًا عن تهديدات عدة بينها حبس أشقائها بتهم النصب والاحتيال.

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