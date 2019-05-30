إطلالات رمضانية، تجملت بها 3 وزيرات في الحكومة المصرية، خلال حضورهن حفل إفطار، المنعقد اليوم.
وشاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي متابعيها، بصورة من الحفل بصحبة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
واختارت وزيرة الاستثمار الظهور بـ"قفطان" مغربي، يحمل اللون الأزرق الفاتح، ومزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدت وزيرة التضامن الاجتماعي عباءة سوداء فضفاضة، مصنوعة من قماش "التلي"، وأطلت وزيرة الهجرة بعباءة بيضاء، مزودة بسترة منقوشة فاتحة اللون.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة للوزيرات الثلاث، ومن أبرزها التعليقات: "أزيائكن أنيقة للغاية"، و"نحن فخورين بيكن".
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بـ"الأبيض والأسود والأزرق".. 3 وزيرات بـ"عباءات" رمضانية في حفل إفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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