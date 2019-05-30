حسام حبيب عن شعر شيرين عبدالوهاب: "كنت بحبه طويل أكتر"

قال الفنان حسام حبيب، إنه بالفعل ذكر في برنامج "صولا" الذي قدمته الفنانة أصالة في عام 2013 أنه يُحب الفتيات ذي الشعر القصير، ولكنه لم يّطلب من الفنانة شيرين عبد الوهاب بقص شعرها، موضحًا أنه كان يّحب شعرها الطويل جدًا، و"زعلت لما قصته"، على حد قوله.

وأضاف حبيب، خلال حواره ببرنامج "عائشة شو"، المذاع "القاهرة والناس"، أن شيرين عبدالوهاب شخصية متغيرة جدًا وملوله للغاية، "فجأة ممكن الصبح ألاقي السرير في اتجاه معين، بليل ألاقيه في اتجاه تاني خالص".

وأشار إلى أنه يّجب أن تكون شيرين راضيه عن قصه شعرها، رغم أنه يحب شعرها الطويل أكثر، إلا أنه في ذات الوقت ليس مستعجبًا من قصة شعرها حيث إنها في أول ظهور لها ظهرت بشعر قصير، "شيرين جريئة وبتحب الحاجات المجنونة".

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