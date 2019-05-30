بالفيديو| أحمد كريمة يوضح حكم إخراج زكاة المال لإفطار الصائمين وتوزيع شنط رمضان

تتجدد خلال شهر رمضان، تساؤلات الأسر المسلمة، حول الحكم الفقهي الخاص بإخراج زكاة المال في إفطار الصائمين.
وبدوره، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أنه يفضل عدم إخراج زكاة المال من خلال إفطار الصائمين أو توزيع ما يسمى بـ"شنط رمضان"، متابعًا أنه يفضل إخراجهما كصدقة.
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
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