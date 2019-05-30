كريستين ستيوارت تظهر بإطلالة غريبة في كوريا الجنوبية

ظهرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت بإطلالة غريبة في كوريا الجنوبية بمعرض شانيل هناك، إذ ارتدت شورت أسود وقميصا أبيض ووضعت مكياجا لافتا.

وتنتظر ستيورات عرض فيلمها Charlie's Angels، المقرر طرحه في 15 نوفمبر المقبل، وحصد الجزء الأول من الفيلم 264 مليون دولار في بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في عام 2000.

ودارت أحداث الجزء الأول الذي عرض عام 2000، حول 3 فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

ويركّز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلي الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

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