أبراج تتحمَّس للغاية للارتباط بك بسرعة كبيرة

يعدّ العثور على شخص نحبه ويحبنا أمرا صعبا، وعليه فإن العثور على شخص نحبه ويحبنا ولا يريد سوى الارتباط بنا أصعب بأشواط. بعض الأبراج تأخذ وقتها كاملا في الحب وكذلك في الارتباط، في المقابل هناك أبراج تسير بسرعة أكبر، وبالتالي هي بمجرد أن تقع في الحب تشعر بحماسة كبيرة للارتباط.

هذه الفئة في الواقع تكون متحمسة لدرجة أنها أحيانا تسير في العلاقة بسرعة كبيرة ولا تشعر بأي حرج في الكشف عن رغبتها في القيام بذلك وحتى أنها ستقفز مباشرة في مرحلة التخطيط لحفل الزفاف، فمن هي هذه الأبراج؟

السرطان 22 يونيو/ حزيران - 22 يوليو/ تموز

السرطان برج رومانسي للغاية وهو ينتظر وقوعه في الحب كي يتمسك به بكل قواه. البرج هذا لا يبحث على الإطلاق عن العلاقات العابرة، ورغم أنه قد يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الانفتاح على الآخر لكنه وبمجرد وثوقه بالشريك وتأكده من أنه يبادله مشاعر الحب فإن كل تفكير السرطان يكون حول الخطوة التالية. في الواقع السرطان من الأبراج التي تتحمس للحب بشكل كبير وتتحمس للارتباط بمن تحب بشكل أكبر. السرطان وحين يصل إلى قناعة بأن الشخص الذي يحبه هو المناسب له فهو لا يمكنه الانتظار حتى يرتبط به.

العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

رغم أن العذراء ليس من الأبراج الرومانسية لكن البرج هذا يعتمد مقاربة مختلفة للحب. فهو يحب التخطيط لكل شيء كما أنه يفضل أن تكون كل الأمور في حياته واضحة تماما وأن يملك الرؤية الواضحة حول ما يريده. ميل البرج هذا من أجل امتلاك فكرة واضحة عن المستقبل تجعله أحيانا يتحمس أكثر مما يجب لفكرة الارتباط وبالتالي يسير بالعلاقة بسرعة قياسية نحو المراحل التالية. في الواقع العذراء قد يكون متحمسا للارتباط بمن يحب لدرجة أنه قد يقفز فوق فكرة حفل الزفاف فقط لمجرد الإسراع بالارتباط.

الأبراج

العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

رغم أن العقرب غامض ويتصرف ببرودة لكنه في الواقع رومانسي للغاية وهو حاله حال الأبراج الأخرى، يبحث عن شخص يحبه ويبادله الحب. العقرب يكون في أسوأ مراحله حين يعاني على الصعيد العاطفي، وبالتالي حين يتمكن من العثور على الشخص المناسب له فهو يتمسك به وبقوة. الأمر مع العقرب هو أنه وبمجرد اقتناعه بأن ذلك هو الشخص المناسب له فهو مستعد للارتباط فورا، العقرب يتحمس كثيرا لفكرة الارتباط وذلك لأن ما يبحث عنه هو علاقة قوية قابلة للاستمرار.

الحوت 19 فبراير/شباط - 20 مارس/آذار

الحوت هو أكثر الأبراج رومانسية وبالتالي لا غرابة في واقع أنه يتحمس للارتباط بمن يحب. الحوت يعشق فكرة الارتباط والعيش بسعادة أبدية مع من يحب، فهو أصلا يخطط لمسار حياته العاطفية بهذه الطريقة منذ صغره. الحوت سيكون واضحا وصريحا حول نيته منذ البداية وذلك لأنه لا يوجد شيء في هذه الحياة يثير حماسته أكثر من الزواج بمن يحب. الحوت في الواقع هو الشريك المثالي أيضا للتخطيط معه لحفل الزفاف لأنه وخلافا للأبراج الأخرى يجد متعة في التخطيط لكل التفاصيل التي تتعلق بالزفاف وبالمنزل الزوجي المستقبلي.

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المصدر - مجله الجميله

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