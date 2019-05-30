انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا تكشف عن أيديولوجية منفذ هجوم ليون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 مساءً - كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، عن التوجهات الأيديولوجية لمنفذ هجوم ليون، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن منفذ الهجوم اعترف خلال التحقيقات بأنه "تعهد بالولاء" لتنظيم الدولة.

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وأوقفت الشرطة الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، فرنسياً من أصل جزائري يبلغ 24 عاماً، مع ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالتفجير.

وأكد مصدر مقرب من التحقيقات أنه اعترف بأنه صنع الطرد المفخخ ووضعه، بعد ظهر الجمعة الماضية، قرب ممر للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، قبالة مخبز.

يذكر أن تفجير ليون خلّف 13 مصاباً، بينهم 8 نساء وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.