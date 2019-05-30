واعظات الأوقاف وراهبات الكنيسة في إفطار "معا لخدمة الوطن" بالمنيا

توجهت مجموعة من واعظات الأوقاف وراهبات ومكرسات وخادمات الكنائس، في إطار أنشطة مبادرة المجلس القومي للمرأة معاً لخدمة الوطن" خلال شهر رمضان بعقد جلسة تبادل الخبرات ونقل تجربة العمل معاً لعدد 80 من نظيراتهن من مديرية أوقاف المنيا وكنائس المصرية الثلاث بالمنيا.

وتناولت الجلسة التي استخدمت أسلوب تبادل المواقف موضوعات تتعلق بقيم التنوع والمساواة واحترام الاختلاف، وآليات دمج هذه القيم فيما يقدمنه من جهود توعية عامة لخدمه المجتمع سواء في الدروس الدينية ومدارس الاحد وغيرها من ندوات ولقاءات وخدمة المحتاجين.

وفي نهاية الجلسة تشارك الجميع في إفطار جماعي بحضور أعضاء فرع المنيا وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء وعضوات مجلس النواب عن محافظة المنيا واستمعن على هامش الافطار الجماعي الى الإنشاد الديني والترانيم والأغاني للفريق الغنائي التابع لجامعة المنيا وفرقة الموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

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وأشارت إيزيس محمود منسق المبادرة إلى توجيهات الدكتورة مايا مرسي باستثمار نجاح المبادرة ونقلها إلى جميع المحافظات وتكوين فرق عمل من الواعظات والراهبات في نشر قيم المحبة والسلام لجميع المواطنين.

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