حسام حبيب: "الخلفة رزق من الله.. وبحب مفاجآت ربنا"

قال الفنان حسام حبيب، إنه مؤمن تمام الإيمان بأن الخلفة رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الخلفة لعام أو عامين من الزواج، ولكنه "يُحب مفاجآت ربنا"، على حد قوله، حيث يرى أن الخلفة رزق، وأهم من كل النجاحات.

وأضاف "حبيب"، خلال حواره في برنامج "عائشة شو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "لو خيرتي شيرين عبد الوهاب ما بين أمومتها وشغلها هتختار أمومتها، وأنا كمان".

ومن ناحية أخرى، ذكر الفنان أنه يخاف كثيرًا من الفشل الذي وقع فيه غيره من الفنانين، ولكنه لا يحب خوض مرحلة التمثيل، "مش شخصيتي، ولما شوفت التمارين اللي شيرين خاضتها عشان مسلسل حكايتي حسيت إن الحكاية مش سهلة خالص، دي صعبة جدا".

​