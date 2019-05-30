حسام حبيب: "شيرين طلبت مني أكثر من مرة تعليمها طريقة لعب البلايستيشن"

قال الفنان حسام حبيب، إنه يعشق لعب البلايستيشن منذ الصغر، وأنه أكد في أكثر من لقاء قبل زواجه أنه لن يتزوج سوى من تلعب معه هذه اللعبة المفضلة لديه، وذلك خلال حواره في برنامج "عائشة شو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضاف "حبيب"، أن شيرين عبد الوهاب لا تستطيع لعب البلايستيشن ولكنها دائما ما تطلب منه أن يعلمها طريقه لعبه، مستطردًا: "عمرها ما قالتلي بطل لعب بقى، على طول تقولي علمني ألعب معاك، وإن شاء الله هعلمها، بس أحيانًا مش بيكون عندي وقت".

وتابع: "عشان كده لما تيجي تعمل حاجة مش بعرف أعملها أقولها علميني أعملها معاكي مش بقولها بلاش تعمليها".

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