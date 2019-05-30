محادثة الكترونية بين عشيقين تفك لغز مقتل الزوج

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الخميس، حكمها في قضية شغلت الرأي العام لفترة من الوقت، حيث أتهم رجل بقتل زوج عشيقته بمساعدتها، وكانت النيابة تحاول فك لغز الجريمة.

القصة بدأت من "وافد"، جاء إلى الأردن، فدخل في علاقة غرامية مع سيدة، وتماديا فيها، لكنهما لم يستطيعا الزواج، بسبب أن تلك السيدة متزوجة من رجل آخر، ولم تكن أمامها حلول سوى قتل هذا الزوج.

الاتفاق تم بين الطرفين على قتل زوج العشيقة، وبالفعل، أقام الرجل فخ له، حيث اتصل به وقال إنه يريده في أمر هام، ثم اصطحابه في سيارته، وفي الطريق ضربه بالرصاص في رأسه وأخفى المسدس أداة الجريمة.

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حكمت المحكمة على الشاب بالإعدام شنقا حتى الموت، وعلى العشيقة بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، حيث اكتشفت جهات التحقيق إنها متورطة في الجريمة، بحسب وسائل إعلام أردنية.

جاء هذا الاكتشاف عن طريق فحص هاتفي المتهمين، ووجد المحققون رسائل متبادلة بينهما يتفقون فيها على قتل الزوج، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة.

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