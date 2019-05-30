أجدد 7 أنواع من مرطب الشفاة تساعدكِ على تفتيح لون البشرة

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حلّ فصل الصيف وحلّت معه مشكلة جفاف البشرة والشفاه. في العديد من الأحيان، يسبب جفاف الشفتين ظهور التشققات والجروح عليها، مما يضعكِ في موقف محرج ويشوّه جمالكِ. لذلك، حان الوقت لأن يكون مرطب شفايف صديقكِ المقرب وأن تستعمليه بشكل معتاد ضمن روتين العناية بالبشرة وإلّا وقعتِ ضحية هذه التشققات. من هنا، خصصنا هذا المقال لنعرّفكِ على أجدد 7 مرطبات شفايف تساعدكِ على تفتيح لون البشرة أيضاً، يمكنكِ اختيار واحد منها.

SHISEIDO Color Gel Lip Balm

مرطب شفايف شيسيدو متوّفر بـ7 ألوان، إذ يمكنكِ إستخدامه كقلم حمرة. يحتوي على مجموعة من الزيوت التي تعالج تشقق الشفاه، كما أنه خالي من السولفات، البرابين والمواد العطرية المصنعة. يمكنكِ استعماله بشكل يومي.

FENTY BEAUTY BY RIHANNA Pro Kiss'r Luscious Lip Balm

من بين أجد مرطبات شفايف، نقدم لكِ مرطب الشفاه فانتي بيوتي الذي يحتوي على زيت الخروع، زبدة بذور المانغو، حمض السيتريك وغيرها من المكوّنات المضادة للأكسدة التي تعالج الجفاف وتعزز لون الشفاه. يمكنكِ تطبيقه عدّة مرات فيا اليوم مع الأخذ بعين الإعتبار أنه يقشر الشفتين ليخلّصها من الجلد الميت.

SEPHORA COLLECTION Color Enhancing Lip Oil

يتكوّن مرطب شفايف سيفورا بشكل أساسي من زيت الجوجوبا الممزوج مع كمية قليلة من الفحم الأسود الذي ينقي الشفاه ويخلّصها من السموم المتجمعة فيها، مع العمل على ترطيبها. لا مشكلة من استعماله يومياً مرّة واحدة فقط.

LANEIGE Lip Glowy Balm

مرطب شفايف لا نيج متوّفر بـ4 ألوان زاهية تمنح شفتيكِ الرونق واللون المتوهّج في الصيف. هو يحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية بالإضافة إلى الفيتامين سي الذي يعزز انتاج الخلايا لمحاربة الجفاف واللون الداكن.

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FRESH Sugar Lemon Hydrating Lip Balm

يحتوي مرطب شفايف فريش الجديد على السكر المقشّر، الفيتامين E ومزيج من الزيوت الأساسية الطبيعية. هذه المكوّنات ستمنح شفاهكِ الرطوبة والملمس الناعم. يمكنكِ تطبيقه عدّة مرات في اليوم لتحصلي على النتيجة المرجوّة.

BITE BEAUTY Agave+ Daytime Vegan Lip Balm

نكمل مع مرطب شفايف بايت بيوتي الذي يحتوي على زبدة الكاكاو، زيت المونغرو، ومستخلص الأعشاب البحرية. يتميّز هذا المنتج بطعم الفانيلا، كما يعالج الجفاف في الشفايف، التشققات، واللون الداكن.

SKINFIX Barrier+ Lip Repair Balm

إن كنتِ تبحثين عن مرطب شفايف ومثبت للروج في الوقت عينه، إليكِ مرطب شفاه سكينفيكس. هو غنيّ بزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند، لذلك فإنه يحارب كل عوامل التلوّث التي تشوّه جمال الشفاه. طبّقيه قبل وضع الحمرة ومن بعدها لمنع سيلانها.

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