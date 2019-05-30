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انت الان تتابع تفاصيل خبر قتيل وجرحى بهجوم لـ"داعش" على حقول مزارعين في العراق والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 06:51 مساءً - قُتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم الدولة على قرويين جنوبي محافظة كركوك العراقية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مدير شرطة كركوك، علي كمال، قوله: إن "عناصر داعش هاجموا القرويين جنوبي كركوك بعدما أضرموا النيران في مزارعهم".
وأوضح أن الهجوم وقع على القرويين الذين جاؤوا لإخماد النيران التي أشعلها عناصر التنظيم في حقولهم.
وأشار إلى أن قوات الشرطة الاتحادية العراقية بدأت عملية أمنية في قرية "هفتغار" ومحيطها لملاحقة الإرهابيين وتوفير الأمن للقرويين.
ولفت كمال إلى أن تحركات عناصر التنظيم بدأت تتزايد في قرى جنوبي كركوك، حيث أضرموا النار في آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر 2017، استعادت القوات العراقية بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، الذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.
وبدأت التنظيم مؤخراً زيادة نشاطه في مناطق محافظات ديالى (شرق)، وكركوك، وصلاح الدين (شمال)، حيث نُفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش".
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