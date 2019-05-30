2000 قطعة ملابس لـ"أطفال السجينات" من صندوق "تحيا مصر"

قبل أيام من احتفالات عيد الفطر المبارك، حصلت "جمعية رعاية أطفال السجينات" برئاسة الكاتبة "نوال مصطفى" على 2000 قطعة ملابس، لتوزيعها على الغارمات، والناجيات من الغرامة، في إطار مبادرة "دكان الفرحة" المُدشنة من قبل صندوق "تحيا مصر".

ووزعت الجمعية الملابس على أكثر من 200 سيدة وأطفالهن، خلال فعالية عقدت مساء أمس.

وأعربت "نوال"، في بيان لها، عن سعادتها بفرحة السيدات المستفيدات الجمعية وأطفالهن، كما وجهت الشكر لصندوق "تحيا مصر" الذي قدم ملابس تناسب الأعمار المختلفة داخل أسر المستفيدات.

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وتابعت، أن الجمعية دشنت العديد من الاحتفالات خلال شهر رمضان الجاري، من ضمنها حفل الإفطار السنوي الذي يضم نخبة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حفلة الإفطار السنوي لسيدات حياة جديدة وأطفالهن، كما قدمت الجمعية طوال الشهر المساعدات العينية.

وعقب حصول السيدات على الملابس، منح المتبرع "محمد السمري" 8 ماكينات حياكة للسيدات، ليعملن عليها من أجل المساعدة في التمكين الاقتصادي الذي تقدمه الجمعية للسيدات.

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