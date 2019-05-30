"الإمساك" يمحو ذاكرة سيدة صينية 10 أعوام

حالة غريبة سيطرت على امرأة صينية من هونغ كونغ من فقدان ذاكرتها حيث لم تعد قادرة على تذكر أي شيء خلال الـ10 سنوات الأخيرة من حياتها، بعد معاناه شديدة من الإمساك وهى في المرحاض.

كانت تعاني من الإمساك لفترات طويلة جدًا، وحاولت تحريك الأمعاء، وعندما خرجت نسيت معظم الأشياء التي حدثت لها خلال العقد الماضي، بحسب موقع" أوديتي سنترال".

ونقلت الأسرة المرأة للمستشفى معتقدين وجود عيب في دماغها، وأوضح الأطباء بعد إجراء الاختبارات، إلى أن نشاط دماغ المرأة كان طبيعيًا، لكنها أصيبت بفقدان الذاكرة على المدى القصير، وهو أمر أصاب الأسرة بالصدمة.

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وفسّر الخبراء هذه الواقعة، بأنها ناجمة عن نقص الأكسجين في أجزاء معينة من الدماغ أدى لفقدان الذاكرة على المدى القصير.

وأكد جراح الأعصاب الصيني بينج كسيونج، أنه يوجد حالات نادرة للغاية، يشعر فيها بعض الناس بفقدان الذاكرة نتيجة للإمساك.

وأشار إلى أن تلك الحالة تنتج من عدم كفاية تدفق الدم للمخ مع نقص الأوكسجين.

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