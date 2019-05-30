تألَّقي مع موديلات الجاكيت الطويل للصيف من المنصّات العالمية لربيع 2019

يُعد الجاكيت تصميم أساسي في خزانة كل سيدة وفي كلّ المواسم، صيفًا وشتاءً، وتعتقد كثيرات أنّه بعد مرور الموسم الشتوي، لن تحتاج تصاميم الجاكيت، إلا أن هذا المفهوم خاطئ فيمكن أن تبحثي عن جاكيت طويل لأحد المناسبات حتى في الصيف، فلا تتردّدي في ترك موديلات جاكيت متنوّعة في خزانتكِ الصيفية لأنكِ قد تحتاجينها في المشاوير الكاجوال مع صديقاتكِ إلى أماكن بعيدة عن المدينة خصوصًا إذا توجّهتِ إلى الجبال.

ويُضيف الجاكيت الطويل على شكل معطف حتمًا نكهة فخامة وعصرية إلى الإطلالة إن كانت نهارية أم مسائية، ما عليكِ سوى اختيار تلك ذات القماش الصيفي لتتمكّني من ارتدائها، خصوصًا في اللوكات المسائية بما أنّ الحرارة تكون باردة أكثر.

ورصنا لكِ من منصات العروض العالمية لموسم ربيع وصيف 2019، إطلالات بتنسيقات مميزة ستمدكِ بالوحي لاختيار موديلات جاكيت طويل رائج وعصري.

الجاكيت الشفاف بالألوان الزاهية

لفتنا جاكيت طويل من الـPVC الشفاف بألوان ونقشات زاهية، يمكنكِ إضافته لإطلالة مينيمالية كاجوال لتنكّهيها ولتضيفي إليها الحركة والحياة. أمّا المعطف الطويل من Brandon Maxwell، فهو يناسب اللوكات المسائية أكثر، إذ سيوجّه الأنظار إليكِ وسيجعل إطلالتكِ فخمة وفائقة الأناقة.

الألوان الصارخة

إذا كنتِ مواكبة للصيحات الجديدة، فأنتِ حتمًا تعلمين أنّ الألوان الصارخة هي من بين الأكثر رواجًا هذا الموسم، فلم لا ترتدي جاكيت طويل بلون نيون مثل تصميم Rochas لتكوني الأكثر عصرية في إطلالاتكِ؟

الستان لإطلالة كلاسيكية

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أمّا إذا كنتِ من محبات الكلاسيكية والهدوء وغالبًا ما تميلين إلى التصاميم الأكثر بساطة، فالمعطف بقماش شبيه بالساتان الناعم وباللون الأحمر الداكن من Roland Mouret سيكون حليفكِ، إذ سيكمّل لوككِ وسيمدّكِ بالراحة والأنوثة معًا

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