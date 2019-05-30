مكياج وردي وأسود لإطلالة صيفية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - المكياج الوردي هو أحد أساليب المكياج الناعمة والجذابة، ويلائم كثيراً إطلالات النهار خلال الصيف، وبالإمكان اعتماده أيضاً خلال المساء. فإن كنت من محبات المكياج الوردي والأسود، سنعرفك في ما يلي الى طريقة تطبيق مكياج وردي وأسود، فهو سيمنحك طلة جذابة مفعمة بالأنوثة.

مكياج وردي



تحضير العينين

في البداية، نظفي منطقة العين ورطبيها جيداً. انتظري لدقائق عدة، من ثم طبقي الكونسيلر، فهو الخطوة الأساسية لبدء تطبيق مكياج العيون، كما أنه يعمل على إخفاء الشوائب والهالات السوداء تحت العين. ولا تنسي تطبيق القليل من كريم الأساس وتوزيعه جيداً على بشرة الوجه، وذلك للعمل على توحيد لون البشرة وتغطية أي عيوب موجودة على سطح البشرة.

مكياج عيون وردي وأسود



تطبيق ظلال العيون

قومي بتطبيق ظلال العيون الوردية على الجفن المتحرك، واحرصي على توزيعها بشكل متساو بواسطة الفرشاة. من ثم، طبقي الظل الوردي بدرجة أفتح قليلاً تحت الحاجب مباشرة. وبواسطة ظلال العيون السوداء، ارسمي بالفرشاة خطاً عريضاً في وسط اللونين الوردي الداكن والأفتح، على أن تمدي الخط من زاوية العين الداخلية الى حدود العين الخارجية. امزجي ظلال العيون الوردية والسوداء بشكل متقن.



وضع الأيلاينر والماسكرا

لا يكتمل مكياج العيون من دون تطبيق لمسة من الأيلاينر، فهو يحدد العين ويمنحك نظرات جذابة. لذلك، عند الانتهاء من تطبيق ظلال العيون، قومي برسم خط أيلاينر رفيع على الجفن الأعلى ومديه قليلاً الى خارج العين، كذلك طبقي القليل منه تحت الرمش السفلي. وباللون الوردي، ارسمي خطا رفيعاً آخر تحت الجفن السفلي. بعدها، حددي داخل العين بالكحل الأسود، من ثم طبقي الماسكرا السوداء على رموشك لجعلها أكثر طولاً وكثافة.

مكياج وردي وأسود جذاب

أحمر الشفاه

لإطلالة جذابة ومكياج متكامل، طبقي أحمر الشفايف باللون النيود المائل الى الوردي، واستخدمي البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وذلك لإضاءة الوجه ومنحه الإشراقة والتوهج.

وبهذه الخطوات تحصلين على مكياج وردي وأسود جذاب.

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