كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - تعتني المحجبة بلباسها كذلك بمكياجها للظهور بشكل انيق وجميل. تبحث المراة المحجبة عن مكياج يناسب بشرتها وحجابها ، ولحضور المناسبات تختار مكياج سهرة ناعم للمحجبات.

تفضّل المحجبة دائماً مكياج ناعم وبسيط، لذلك تعرفي الى طريقة تطبيق مكياج سهرة ناعم للمحجبات من خلال مكياج ناعم للعيون ومكياج ناعم للبشرة.

مكياج المحجبات





مكياج ناعم للعيون:



لتطبيق مكياج ناعم للعيون طبقي اولاً اساس باللون اللؤلؤي على الجفن العلوي للعين وعند الزاوية الخارجية طبقي بواسطة اصبعك ظلالا باللون الرمادي .

في الزاوية الداخلية للعين طبقي ظلالا باللون الباج الفاتح وفوقه طبقي ظلالا باللون الوردي الفاتح.



ارسمي خط آيلاينر ابتداء من منتصف الجفن بمحاذاة الرمش العلوي. أما الرمش السفلي للعين فبامكانك تطبيق خط رفيع جداً من الظلال الجليتر الفضي لاضفاء لمسة جذابة على مكياجك.

مكياج ناعم للمحجبات

مكياج ناعم للبشرة



أما لـ مكياج البشرة ننصح المحجبات ان لا تثقل بشرتها بمستحضرات المكياج ضعي طبقة من كريم الاساس الناعم الخفيف ثم طبقي كونتور بالبلاشر البرونزي الناعم.

لاحمر الشفاه حددي شفاهك بقلم تحديد بني ولوني شفاهك بالغلوس البني المطفأ.

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