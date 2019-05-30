مكياج عيون ناعم للاطلالات الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - خلال الافطارات الرمضانية، تحتاجين لـ مكياج عيون ناعم وأنيق في الوقت نفسه، يضفي على إطلالتك الرقي والجمال. لذلك، سنقدم لك مكياج عيون ناعم بأسلوب النجمات العربيات لإطلالة هادئة في رمضان.



مكياج عيون ناعم من رؤى الصبان

تبرز النجمة رؤى الصبان أهمية خاصة لمكياج العينين، عينيها بطريقة جذابة وناعمة، إذ إنها تعتمد على ظلال العيون الخفيفة والفاتحة، وتستخدم الأيلاينر الأسود لتحديد الجفون العليا، مع عدم الاستغناء عن الرموش الطويلة والكثيفة، لما لها من تأثير كبير على تعزيز وسع العينين وحجمهما.







مكياج عيون ناعم ترابي من أحلام

تميل الفنانة أحلام الى مكياج العيون الترابي، فهو يلائم لون بشرتها كثيراً، فنراها تعتمد على ظلال العيون بدرجات البني والبيج والبرونز والنيود، ولتوسيع العين تستخدم الأيلاينر الممتد الى خارج العين. من دون أن ننسى الرموش الاصطناعية التي تساهم في إبراز شكل عينيها وجعلهما أكثر جاذبية.





مكياج عيون ناعم زهري من فاطمة الصفي

من يتابع مكياج عيون ناعمعلى طريقة فاطمة الصفي، يلاحظ في شكل فوري أنها تميل كثيراً الى اللون الزهري، حيث تعتمد الظلال الزهرية الفاتحة فوق الجفن العلوي، مترافقاً مع الآيلاينر الأسود الناعم، الذي يحدد عينيها بطريقة أنيقة جداً. كما تبرز جمال عينيها بوضع طبقات عدة من الماسكارا من دون الاعتماد على الرموش الاصطناعية.

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مكياج عيون ناعم من هيا عبد السلام

تعتمد هيا عبد السلام كثيراً على مكياج عيون ناعم يرتكز على ظلال العيون بألوان هادئة جداً، لا سيما الترابية منها بدرجاتها المختلفة، كما تعمد الى تحديد الجفن العلوي بالكحل الأسود أو الأيلاينر، مع رسم العين من الداخل بالكحل الجاف. إضافة الى أنها تستخدم الماسكرا لتكثيف وتطويل الرموش.

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