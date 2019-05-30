اهم فيتامين للوجه من اختيارات الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - لا يختلف اثنان على أهمية الفيتامينات في حياة الإنسان وصحّته. وللبشرة حاجتها أيضاً من الفيتامينات التي تساعدها كي تبقى نضرة وصحيّة وتحميها من التلف وأعراض الشيخوخة وغيرها من الأعراض التي تُفقدها حيويّتها.





في ما يأتي أبرز أنواع الفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة لتبقى متألقة.



الفيتامين D

عند التعرّض إلى أشعة الشمس يعمل الجسم إلى تحويل الكوليسترول إلى فيتامين D الذي ينتشر في كل أجزاء الجسم ليساعد بدوره في تكوين الخلايا الصحيّة. وبالتالي فإن البشرة تحتاج إلى الفيتامين D كي تتجدّد خلاياها وتحافظ على نضارتها ولونها المتجانس. هذا فضلاً عن دور هذا الفيتامين في معالجة بعض مشاكل الجلد مثل مشكلة الصدفية التي تصيب الكثير من الاشخاص.

يمكنك الحصول على الفيتامين D عن طريق التعرّض لأشعة الشمس إنما باعتدال، أو من خلال بعض المأكولات التي تحتوي على هذا الفيتامين كالحبوب وعصير البرتقال واللبن وسمك السلمون والتونة.. وغيرها.

الفيتامين D للبشرة





الفيتامين C

يعتبر الفيتامين C من أهم الفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة كي تبقى نضرة ومشرقة. فهو يحتوي على مكوّنات مضادة للأكسدة تحمي البشرة من أعراض الشيخوخة وتعزّز عملية إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونتها ويحميها من الترهّل. وقد لاحظنا أن معظم العلامات التجارية باتت تدخل هذا الفيتامين في تركيبة مستحضرات العناية بالبشرة التي تقدّمها كل موسم، فأثبت فعاليته في معالجة مشاكل كثيرة مثل جفاف الجلد والاحمرار والتجاعيد...

يمكنك الحصول على الفيتامين C من خلال تناول الحمضيات كالبرتقال والكيوي والليمون.. كما بإمكانك أن تحصلي عليه من بعض الفواكه والخضار كالفريز والسبانخ.

الفيتامين C للبشرة



الفيتامين E

من منا لم يسمع عن فوائد الفيتامين E الكبيرة للبشرة؟ يعتبر الفيتامين E من أكثر أنواع الفيتامينات المضادة للأكسدة والتي تدخل في روتين العناية بالبشرة. يحمي الفيتامين E بشرتك من أشعة الشمس القويّة وأضرارها التي تهدّد صحة بشرتك. كما أنه فعّال في ترطيب البشرة ومعالجتها من كافة أنواع الالتهابات.

يمكن أن تجدي الفيتامين E في المكسّرات والبقول كاللوز والبندق وبذور عباد الشمس، كما بإمكان أن تبتاعيه على شكل مكمّلات غذائية من الصيدليات.

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الفيتامين E للبشرة

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