أفضل بروتين للشعر لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - البروتين هو مكوّن طبيعي موجود في الشعر والأظافر يساعد في تعزيز عملية بناء الخلايا وتنشيط الهرمونات في الجسم، إلا أن هذا الأخير لا يستطيع تخزينه بكميات كبيرة ما يستدعي اللجوء إلى استخدام البروتين الصناعي منه الكيراتين الذي يحتوي على بروتينات وأحماض أمينية تعمل على ترطيب الشعر ويمنحه لمعاناً ساحراً. ويتمّ اختيار البروتين حسب حاجة الشعر، فعلى سبيل المثال، ما يحتاج إليه الشعر الجاف يختلف عما يحتاج إليه الشعر الدهني.

شامبو من Kerastase



بروتين الشعر هو عبارة عن منتج يعد تطوراً لفكرة الكيراتين، وهو يحتوي على بروتينات وأحماض أمينيّة تعمل على زيادة نعومة الشعر وحمايته من التقصف والحد من هشاشة الشعر، كما يحافظ على رطوبته ولمعانه. والجدير بالذكر أنّ بروتين الشعر يتمّ إنتاجه تبعاً لأنواع الشعر، كالشعر الجاف، والمقصّف، والدهني.



أنواع البروتين

هناك الكثير من أنواع البروتين التي يتم استخدامها في مجال العناية بالشعر، ويختلف كل نوع عن الآخر بحسب الحاجة من وراء استخدامه.



1- البروتين الحيواني: بروتين غني بالأحماض الأمينيّة، يمكن الحصول عليه من خلال تناول اللحوم والدواجن والبيض والحليب والسمك.

2- البروتين النباتي: سهل الامتصاص بإمكان الجسم أن يحفظه بسهولة أكثر من البروتين الحيواني، يمكن الحصول عليه من خلال تناول المكسرات والبقول.

شامبو من Garnier Fructis



3- بروتين القمح: يمتصه الشعر بشكل سريع، يعزّز متانة الشعر بحيث يصبح قادراً على مقاومة العوامل الخارجية المضرّة به.

4- بروتين الكافيار: يحسّن فروة الرأس ويجعل الشعر أكثر مرونة ونعومة. يحتوي على عدة أنواع من الأحماض والفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر كي يبقى صحياً.

5- بروتين الكولاجين: يعمل على زيادة مرونة الشعر ويمنحه مظهراً كثيفاً وناعماً في الوقت نفسه.

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شامبو من TRESemme



6- بروتين الصويا: يقوّي الشعر من جذوره حتى أطرافه ويمنحه القدرة على الحافظ على رطوبته ويساعده في مكافحة الجفاف والتلف.

7- بروتين زيت بذور الكتان: يستخدم هذا البروتين كحمام زيت للشعر. بإمكانك أن تنقعي شعرك بهذا الزيت مرة في الأسبوع كي تعيدي إليه نضارته وصحّته.

شامبو من Redken



في الصور المرفقة ستجدين أفضل أنواع الشامبو التي تحتوي على بروتينات عالية للشعر وتساعد في تحسين حالته.

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