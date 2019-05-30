تسريحات شعرعلى طريقة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - تتميز النجمة سيرين عبد النور، التي تعد من أبرز نجمات رمضان 2019، بتسريحات شعرها المختلفة والمفعمة بالأنوثة، والتي تجمع بين النعومة والرقي في الوقت نفسه، فتارة تعتمد تسريحات الشعر المنسدل، وتارة أخرى تختار تسريحات الشعر المرفوعة بما يتلاءم مع إطلالاتها.

فإن كنت من محبات تسريحات شعر سيرين عبد النور، سنقدم لك مجموعة من التسريحات التي ظهرت بها مؤخراً لتختاري من بينها ما يعجبك.

سيرين عبد النور

تسريحات شعر منسدلة

تميل النجمة سيرين عبد النور كثيراً الى تسريحات الشعر المنسدل، الناعمة والعصرية في آن، فتارة تعتمد تسريحة الشعر الناعم المنسدل، أو تسريحة الشعر الويفي المنسدل أو تسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة النصفية أو المشدودة الى الوراء. ولأن سيرين عبد النور تميل كثيراً الى الضفائر بأشكالها المتعددة، فهي تعتمد في كثير من الأحيان تسريحات الشعر المنسدل المزينة بالضفائر بأسلوب مفعم بالأنوثة. إضافة الىى ذلك، تعتمد سيرين عبد النور تسريحات الشعر الويفي المنسدلة مع الغرة المثبتة أو الرخوة، أو الملفوفة من الأمام على جانب واحد من الوجه. وتزيّن سيرين عبد النور العديد من تسريحاتها المنسدلة بأكسسوارات ناعمة كالدبابيس الصغيرة على جانبي الوجه.

سيرين عبد النور في تسريحة الشعر المنسدل مع الضفائر



تسريحات شعر مرفوعة

حين تختار سيرين عبد النور في إطلالاتها تسريحات الشعر المرفوعة، تعتمد تلك الناعمة وغير المتكلفة. ومن أجمل تسريحاتها المرفوعة، تسريحات ذيل الحصان، المنخفضة والمتوسطة والعالية على حد سواء، والتي تعتمدها بطريقة مختلفة في كل مرة. ولا تغيب تسريحة الكعكة عن إطلالات سيرين عبد النور، سواء المنخفضة أو العالية، فهي تسلط الضوء على ملامح وجهها الجذابة، وغالباً ما تعتمد معها خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه، والتي تبعد الملل عن إطلالتها وتضفي عليها الحيوية والجمال. كذلك، تعتمد بين الحين والآخر تسريحة الضفائر المرفوعة بطريقة شبابية وعصرية، مع الغرة المشدودة.

سيربن عبد النور في تسريحة الكعكة

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