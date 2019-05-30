كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - موديلات الجلابيات العربية من أكثر التصميمات التي تفضلها الفتيات لارتدائها بعيد الفطر، والتي تتميز بالتصميمات المبهجة التي تعبّر عن فرحة العيد.

عبايات وجلابيات بألوان ربيعية منعشة



ولأنه لم يعد هناك الكثير من الوقت للتخطيط لما سوف تظهرين به في العيد، إليكِ موديلات جلابيات عربية لعيد الفطر 2019، بتصميمات مختلفة وأنيقة تلفت الانتباه.



جلابيات عربية مع الأكمام المكشكشة

اطلالات مميزةمن العبايات





من التصميمات التي يبدع بها مصممو أزياء العبايات والجلابيات، هو اعتماد الكشكش على الأكمام، كهذا الموديل من إس لاين S Line 2، بالكشكشة المنفوشة، التي منحت التصميم بهجة مناسبة، لستستقبلي بها الزوار بالعيد، مع حجاب باللون الأسود، لكن يمكنكِ اختيار حذاء ذهبي مفتوح يزيدكِ بريقًا.



جلابيات مع حزام الخصر تُبرز رشاقتكِ

M.othl إم أوثل





إن كنتِ تبحثين عن اطلالة أنيقة وعملية لعيد الفطر، اختاري الجلباب الروب المناسب للمرأة طويلة القامة، مع الكعب العالي، ستصبحين بكامل أنوثتكِ، كالعباية باللون الأخضر الباهت من M.othl إم أوثل، مع حجاب بألوان النود الروز، وشوز ميتالك مناسبة لليالي عيد الفطر، مع كلتش ذهبي.

عبايات وجلابيات بألوان منعشة وجريئة

Advertisements



جلابيب الفراشة مناسبة لكل الصبايا

Nafs Design نفس ديزاين



أيًّا كان شكل جسمِك، فالجلاليب أو عبايات الفراشة، ستكون خياركِ الأمثل والمريح، ويمكنكِ اعتمادها مع لمسة من التطريزات، كالعباية الملونة من Nada Style ندى ستايل، مع الأكمام الواسعة، نسقي معها حجابًا أبيض ليتناغم مع لون العباية، وشوز فضية أنيقة مناسبة للمشاوير الكلاسيكية، أو اختاريها مع حذاء الميول Mule، لتتألقي لجلسة بسيطة مع صديقاتِك.

الفساتين الأوكرانية هل هي الجلابية الجديدة؟



الجلابية الواسعة مع الشكل الطبقي

إس لاين S Line



يمكنكِ التجديد قليلًا باطلالتكِ بالعباية الطبقية بشكل منسدل، كهذا التصميم من Tailored By Alia تيلوريد باي عليا، والمستوحاة من ستايل الزي البدوي للمرأة العربية، لكنها من دون الكثير من التطريزات أو التكلفة، مناسبة للصبيّة العصرية التي تعتز بثقافتها، وتحب الموضة بالوقت نفسه، من الممكن أن تعتمديها بالطريقة الحيادية باعتماد حجاب باللون نفسه، لكن غيّري قليلًا من لون الشنطة باعتماد الألوان الفاقعة كالأحمر أو الذهبي اللامع.

عبايات ملوّنة لإطلالاتك هذا الموسم

جلابيات دانة الطويرش لإطلالات مميزة