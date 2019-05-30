كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 04:40 مساءً - أيام بسيطة تفصلنا عن عيد الفطر السعيد، والذي تكثر بها الحفلات والسهرات، وستتألق الصبايا بالطبع بأجمل القفاطين والعبايات احتفالًا بالعيد، لهذا قد أصبح انستقرام ممتلئًا ببهجة العيد، باطلالات الفاشينيستات الكلاسيكية بالعبايات المطرزة، أو القفاطين المزركشة. لهذا اخترنا لكِ من انستقرام عبايات آخر موضة لسهرات عيد الفطر.

ريهام خليفة تلهمك 10 إطلالات مختلفة لملابس عيد الفطر 2019



مرمر محمد بالعباية المزركشة المفتوحة

مرمر محمد



لفتتنا اطلالة الفاشينيستا مرمر محمد بالعباية المفتوحة المزركشة بأحجار اللؤلؤ العاجي، ارتدتها بطريقة مفتوحة مع التنورة عالية الخصر، وتوب أبيض وطرحة من اللون نفسه، لاطلالة حيادية.

موديلات جلابيات عربية لعيد الفطر 2019



العباية الفستان من دلال النقبندي

دلال النقبندي



أعجبنا اللوك الملكي الذي اختارته الفاشينيستا دلال النقبندي، المناسب لسهرات عيد الفطر، بخاصة مع التطريزات بالأحجار اللامعة والشفافة على منطقة الكتف والصدر، والأكمام المنفوشة، تمنحكِ لوك مترفًا وغنيًّا، من الممكن أن تنسقي معه الحجاب الأبيض كما اختارت دلال، أو اعتمدي حجابًا فضيًّا لامعًا مناسبًا أكثر لأجواء السهرات.



أسرار السعيد بالقفطان المزركش

Advertisements

أسرار السعيد



يمكنكِ اعتماد هذا الفستان ذات النقوش الهندسية اللامعة، لاطلالة بسيطة وراقية بالوقت نفسه، مناسب لكل الصبايا بخاصة الممتلئات، مع حزام الخصر والكعب العالي، ستبدين غاية في الرشاقة، ويمكنكِ اختيار الحذاء النود المدبب ليكتمل اللوك المخملي.



سندس القطان بالعباية المنفوشة

سندس القطان



لفتنا الفستان العباية المزركش مع حزام الخصر الذي اعتمدته المدونة الخليجية سندس القطان، الأقرب في تصميمه للقفطان، نسقت معه حجابًا أبيض، وشنطة متوسطة الحجم، لكن لأنكِ ستختارينها للمساء، فاعتمدي معها كلتش فضيًّا أو كحليّ اللون من أحد ألوان العباية، مع شوز باللون الأبيض لاطلالة متناغمة.

موديلات جلابيات لعيد الفطر.. ستقعين بغرامها



فاطمة الهزاع بالعباية الدانتيل

فاطمة الهزاع



العبايات الدانتيل ستكون صديقتكِ هذا الموسم، وتحديدًا بالسهرات، كالعباية من المدونة فاطمة الهزاع، مع الأكمام الواسعة، ارتدي تحتها فساتين سوداء بسيطة، ونسقيها مع حجاب أسود أو ذهبي لامع، ليناسب أكثر السهرات، أو اعتمدي اللون الأبيض الذي تعودنا عليه من مدونات الموضة، أيًّا كان لون العباية.

من نور الغندور… اطلالات لعيد الفطر



بهذا الألبوم إليكِ عبايات آخر موضة لسهرات عيد الفطر من انستقرام مدونات الموضة.